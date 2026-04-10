Haus mit Wow und Wau gesucht: Leyla und Mike Heiter suchen zweite Heimat

Leyla und Mike Heiter wollen auf Mallorca ihre zweite Heimat finden. Das Reality-Traumpaar sucht auf der Insel ein Haus mit "Wow-Effekt". Die passende Bleibe muss aber auch einen gewissen Wau-Effekt besitzen.

Mike (33) und Leyla Heiter (29) wollen auswandern. Zumindest teilweise. Das Reality-Traumpaar will seinen Lebensmittelpunkt zum Teil nach Mallorca verlegen. Nun suchen die Heiters eine passende Bleibe auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Doch warum soll es Malle sein und nicht etwa Dubai, wohin es viele deutsche Realitystars und Influencer zuletzt zog?

"Wir haben uns für Mallorca entschieden, weil uns einfach diese Lebensqualität wichtig ist. Wir wollen unbedingt in die Sonne, einen Strand in der Nähe haben, Palmen sehen", sagte Leyla Heiter zur "Bild"-Zeitung. Aber die zweite Heimat solle "trotzdem nicht so weit weg von der Familie sein". Deshalb sei "Mallorca der perfekte Ort".

Was sind die Kriterien für das Paar? "Mir ist es wichtig, dass ich direkt so ein Zuhause-Gefühl entwickle und nicht das Gefühl habe, dass ich in einer Ferienunterkunft bin", sagte Leyla Heiter dem Boulevardblatt. Für Mike muss das Haus "diesen Wow-Effekt" haben: "Dass es einen vom Sein und von der Lage einfach überzeugt". Er präzisiert: "Mir ist es auch schon wichtig, dass man eine gute Aussicht hat, also dass man viel Grün sieht und im besten Fall auch Meerblick hat."

Garten für Dackel Alani gesucht

Neben dem Wow-Effekt muss das passende Anwesen aber auch einen Wau-Effekt haben. Denn Dackel Alani zieht mit ein. Deshalb ist ein Garten für Leyla Heiter obligatorisch: "Ich will ja auch, dass der da herumrennen kann und seinen Spaß hat", sagte sie über ihren Hund.

Laut Bericht nahmen die Heiters die Unterstützung mehrerer Immobilienprofis in Anspruch. Darunter soll auch Luxus-Makler Marcel Remus gewesen sein. Mit ihm besichtigten sie zwei Häuser im Südwesten Mallorcas. Die Kosten für eine Villa liegen hier bei etwa drei Millionen Euro. Zugeschlagen haben die TV-Stars noch nicht.

So lernten sich Mike und Leyla Heiter kennen

Mike Heiter und Leyla Lahouar suchten in Sendungen wie "Love Island" und "Bachelor" zunächst unabhängig voneinander nach der Liebe. 2024 lernten sie sich dann im Dschungelcamp kennen. Im selben Jahr waren die beiden Kandidaten bei "Promi Big Brother". Mike machte seiner Partnerin vor laufender Kamera einen Heiratsantrag. Folgerichtig wurden die beiden bei den Reality Awards 2024 als Paar des Jahres sowie für die beste Lovestory ausgezeichnet.

Am Valentinstag 2025 legte Mike jenseits der Kameras mit einem zweiten Antrag nach. Im Juli folgte das standesamtliche Jawort im Palais Prinz Carl in Heidelberg. Nach einer Zeremonie am Strand in Tunesien, der Heimat von Leylas verstorbenem Vater, heirateten sie Ende August mit zahlreichen Gästen an der italienischen Amalfiküste im großen Stil.