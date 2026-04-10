Haus mit Wow und Wau gesucht: Leyla und Mike Heiter suchen zweite Heimat

Leyla und Mike Heiter wollen auf Mallorca ihre zweite Heimat finden. Das Reality-Traumpaar sucht auf der Insel ein Haus mit "Wow-Effekt". Die passende Bleibe muss aber auch einen gewissen Wau-Effekt besitzen.
Mike (33) und Leyla Heiter (29) wollen auswandern. Zumindest teilweise. Das Reality-Traumpaar will seinen Lebensmittelpunkt zum Teil nach Mallorca verlegen. Nun suchen die Heiters eine passende Bleibe auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Doch warum soll es Malle sein und nicht etwa Dubai, wohin es viele deutsche Realitystars und Influencer zuletzt zog?