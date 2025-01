Haus in Malibu abgebrannt: Paris Hilton richtet Hilfsfonds für Familien in Los Angeles ein

1 Paris Hilton will nach dem Verlust ihres Hauses in Malibu betroffenen Familien helfen. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Ihr Haus in Malibu ist bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Nun will Paris Hilton anderen in Not helfen. Sie hat einen Hilfsfonds eingerichtet und 100.000 US-Dollar gespendet.











Live in den Nachrichten musste Paris Hilton mit ansehen, wie ihr Haus in Malibu abgebrannt ist. Dies sei etwas, "was niemand erleben sollte", schrieb die 43-Jährige am Mittwoch (8. Januar) auf Instagram. Nur wenige Tage später hat der Reality-Star einen Hilfsfonds eingerichtet, um Menschen zu unterstützen, die bei den verheerenden Bränden in und um Los Angeles alles verloren haben.