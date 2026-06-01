„Haus hat gewackelt“: Lauter Knall in der Nacht schreckt Esslinger auf – Was war das?

Über Esslingen war in der Nacht zum Montag ein lauter Knall zu hören, berichten Anwohner. Was war da los?
Bewohner der Esslinger Pliensauvorstadt, aber auch auf dem Zollberg, haben in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr einen lauten Knall vernommen. „Das ganze Haus hat gewackelt“, berichtet eine Anwohnerin in den sozialen Netzwerken über den Schreckmoment. Wie sie habe die halbe Nachbarschaft irritiert aus dem Fenster geschaut, um die Ursache zu ergründen. Gesehen hätten sie jedoch nichts. Zurück bleibt nun ein mulmiges Gefühl: Was war das?