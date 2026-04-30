Haus für Alleinerziehende: „Familie kann auch nur du und ich sein“ – Stefanies Weg in ihr neues Leben

In Stuttgart gibt es Wohnanlagen für Alleinerziehende. Drei Jahre können sie sich dort stabilisieren. Stefanie und Sara erzählen, warum sie einzogen und wie es für sie weiter ging.
Tue ich das Richtige? Das fragt sich Stefanie, als sie sich gegen Mitternacht in das schmale neue Bett ihres Sohnes legt. Das Bett hat sie als Erstes aufgebaut. Sobald Ferdinand schlief, hat sie im Nebenraum den Rest der Möbel zusammengeschraubt. Sie kuschelt sich fest an den Dreijährigen, hört seinen gleichmäßigen Atem. „Wie geht es mit uns weiter?“, denkt Stefanie. Dann schläft auch sie völlig erschöpft ein.