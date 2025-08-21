Haus des Tourismus in Stuttgart: So sieht es auf der neuen Dachterrasse am Marktplatz aus

Über den Dächern Stuttgarts lockt bald eine grüne Oase: Die Gastro-Terrasse ist ein Highlight am Marktplatz. Bevor das Haus des Tourismus startet, zeigen wir, was die Besucher erwartet.
Manchmal braucht es nur eine Fahrt im Aufzug oder einen Aufstieg im Treppenhaus über vier Stockwerke, um ganz woanders zu sein. Im Herzen der Stadt, direkt über dem Marktplatz, entsteht gerade ein Ort, der Stuttgart eine neue Perspektive schenkt: die Dachterrasse im Haus des Tourismus. Hier oben öffnet sich der Blick in die Weite – ein Panorama, das den Kopf frei macht.