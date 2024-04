1 Gemeinsam beim Frühjahrsempfang des Forums der Kulturen: Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann, Forum-Vorsitzender Sami Aras und Christina Haak, die Direktorin des Landesmuseums Württemberg (von links) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann hat sich beim Frühjahrsempfang des Forums der Kulturen klar zu einem Haus der Kulturen in der Eberhardstraße bekannt. Sie sagte, dass sie auf eine positive Entscheidung des Gemeinderates hoffe.











Stuttgarts Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) drängt auf eine schnelle positive Entscheidung für ein Haus der Kulturen in Stuttgart. „Die Zeit ist reif – das Haus der Kulturen ist gesetzt“, sagte Sußmann beim Frühjahrsempfang des Forums der Kulturen im Alten Schloss. Sußmann sagte, sie würde es begrüßen, wenn noch der derzeitige Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fasse (Gemeinderatswahl ist am 9. Juni). Auch was den Standort eines solchen Begegnungszentrums angeht, hat die Sozialbürgermeisterin klare Vorstellungen: Die Entscheidung könne „Richtung Eberhardstraße“ fallen, sagte sie, „das steht ein großes Kaufhaus gerade leer“. Bevor das Haus der Kulturen in die ehemaligen Räumlichkeiten von Galerie Kaufhof einziehen könne, seien freilich noch bauliche Fragen zu klären.