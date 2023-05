1 Hüseyin Kahraman auf einem Außenplatz seines Mela-Cafés an der Königstraße Foto: Andreas /Engelhard

Seit einem Jahr führt ein Muslim die Gastronomie im Haus der Katholischen Kirche. Für seinen Biokaffee aus eigener Rösterei hört Hüseyin Kahraman viel Lob. Gegen Gäste, die ihn wegen seiner Religion beleidigen, setzt er sich zur Wehr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gleich neben der Domkirche St. Eberhard befindet sich seit 2009 das Haus der Katholischen Kirche, das ein „Ruhepol im Trubel der Einkaufsmeile“ sein will. Fünf Begriffe, steht auf der Homepage dieser Einrichtung, umschreiben, was die täglich bis zu 800 Besucherinnen und Besucher erwartetet: „Gastfreundschaft, Seelsorge, Information, Bildung und Kultur“. Mittendrin in der Stadt ist für das Team der Kirche „mittendrin im Leben“, wie zu lesen ist. Das Haus, das offen sein will, erfährt aber auch, was die Kehrseite dieser Offenheit sein kann.