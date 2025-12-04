Haus der Geschichte: „Erschüttert, verzweifelt, wütend“ – Comic-Schau zum 7.Oktober

„Wie geht es dir?“ In einer einfühlsamen Comic-Ausstellung zeigt das Haus der Geschichte Zeichnungen zu den Perspektiven jüdischer und muslimischer Menschen in Deutschland.
„Uns ist es darum gegangen, Wege aus der Sprachlosigkeit zu finden“, sagt Julia Kleinbeck, eine der Zeichnerinnen, am Mittwochabend im Haus der Geschichte. Eine Woche lang wird die Ausstellung „Wie geht es dir? 60 gezeichnete Gespräche nach dem 7. Oktober 2023“ zu sehen sein, die 2024 federführend von den Zeichnern Barbara Yelin und Michael Jordan ins Leben gerufen und erstmals beim Comicsalon Erlangen zu sehen war. Darin sollten alle Perspektiven der Menschen vorkommen, die sowohl von den Hamas-Massakern als auch der israelischen Militärintervention in Gaza betroffen sind.