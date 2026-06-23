Haus & Grund Stuttgart: Wer hilft mir beim Hauskauf? Offene Tür beim Stuttgarter Hausbesitzerverein
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Wer ein Ein- oder Mehrfamilienhaus kaufen oder bauen will, muss nicht nur die Grundsteuer bedenken, sondern auch viele andere Aspekte. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, treffen beim Tag der offenen Tür von Haus & Grund in Stuttgart auf Experten, die Fragen beantworten. Das wird geboten.

Ich will ein altes Einfamilienhaus kaufen, weiß aber nicht, was ich vor dem Erwerb prüfen und worauf ich bei der Renovierung achten muss - und was für Fördergelder für energetische Sanierung wo zu beantragen sind. Ob Haus & Grund beispielsweise bei derlei Fragen hilfreich ist, können kaufwillige Menschen am Tag der offenen Tür des Stuttgarter Eigentümervereins erfragen, der am 27. Juni von 10 bis 16 Uhr stattfindet.

 

Probleme von Immobilienbesitzern

Haus & Grund-Experten beantworten in der Geschäftsstelle in der m 3 viele Fragen rund um die Immobilie. Das umfasst Werteinschätzungen, Themen von Wohneigentümergemeinschaften oder Baugruppen, Nachbarrecht, Hausverwaltung, alles zur Vermietung, bautechnische Fragen, energetische Sanierungsthemen und vieles mehr.

Zu individuellen Kurzberatungen können Interessierte ihre Themen mitbringen, in Kurzvorträgen geht es unter anderem um Mietverträge und Mietanpassungen. Neben Verpflegung und Attraktionen für Kinder gibt es Führungen durchs Haus sowie eine Fachausstellung.

 