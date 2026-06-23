Haus & Grund Stuttgart: Wer hilft mir beim Hauskauf? Offene Tür beim Stuttgarter Hausbesitzerverein

Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, treffen beim Tag der offenen Tür von Haus & Grund in Stuttgart auf Experten, die Fragen beantworten. Das wird geboten.
Ich will ein altes Einfamilienhaus kaufen, weiß aber nicht, was ich vor dem Erwerb prüfen und worauf ich bei der Renovierung achten muss - und was für Fördergelder für energetische Sanierung wo zu beantragen sind. Ob Haus & Grund beispielsweise bei derlei Fragen hilfreich ist, können kaufwillige Menschen am Tag der offenen Tür des Stuttgarter Eigentümervereins erfragen, der am 27. Juni von 10 bis 16 Uhr stattfindet.