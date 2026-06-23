Haus & Grund Stuttgart: Wer hilft mir beim Hauskauf? Offene Tür beim Stuttgarter Hausbesitzerverein

1 Wer ein Ein- oder Mehrfamilienhaus kaufen oder bauen will, muss nicht nur die Grundsteuer bedenken, sondern auch viele andere Aspekte. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, treffen beim Tag der offenen Tür von Haus & Grund in Stuttgart auf Experten, die Fragen beantworten. Das wird geboten.











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Ich will ein altes Einfamilienhaus kaufen, weiß aber nicht, was ich vor dem Erwerb prüfen und worauf ich bei der Renovierung achten muss - und was für Fördergelder für energetische Sanierung wo zu beantragen sind. Ob Haus & Grund beispielsweise bei derlei Fragen hilfreich ist, können kaufwillige Menschen am Tag der offenen Tür des Stuttgarter Eigentümervereins erfragen, der am 27. Juni von 10 bis 16 Uhr stattfindet.