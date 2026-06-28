Haus & Grund in Stuttgart: Sanierungskosten – „Da kann man schnell bei 100.000 Euro sein“

Bei Rekordtemperaturen hat Haus & Grund seinen Tag der offenen Tür veranstaltet – es kamen laut Veranstalter weit über 500 Interessierte. Viele Fragen handelten vom Umbau im Bestand.
Die Hitzewelle! Einige Festivals fielen ihr zum Opfer. Haus & Grund trotzte den Rekordtemperaturen sowie der SSB-Baustelle vor der Geschäftsstelle in der Gerokstraße 3 – und sagte seinen Tag der offenen Tür nicht ab. Zum Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Stuttgart und Umgebung kamen Hunderte, um die Angebote kennenzulernen, die sonst Mitgliedern zur Verfügung stehen.