„Haus am See“-Festival in Benningen

9 12 Stunden lang gab es Techno-Beats von verschiedenen DJs. Foto: Werner Kuhnle

Der Angelverein in Benningen hat erneut ein Techno-Festival auf die Beine gestellt. Zur zweiten Auflage strömten sogar noch mehr Besucher als zur Premiere.









Recht ungewöhnlich gefeiert hat am Samstag der Angelverein Benningen mit rund 1800 Techno-Jüngern in seinem idyllisch gelegenen Haus am See. Für Angler doch eher untypisch wummern die Bässe und zucken die Laser von der großen Bühne rund ums Vereinsdomizil am See zwischen Benningen und Freiberg. Und den rund 1800 Besuchern gefällt es hier – sie strömen von Nah und Fern zum „Haus am See“.