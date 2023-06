Haus am See Festival in Benningen

1 „Die Stimmung war grandios“, sagen die Veranstalter – aber auch die Gäste waren angetan. Foto: privat

Zwölf Stunden Techno und House am Haus am See in Benningen waren ein voller Erfolg. Deshalb wird das Festival auch im kommenden Jahr stattfinden.









Benningen wird zum Festival-Ort: Vor rund zwei Wochen hat der örtliche Fischereiverein zum ersten Mal ein Open-Air-Techno- und House-Event auf die Beine gestellt. Sechs DJs legten insgesamt zwölf Stunden lang auf – und zwar am Haus am See, das dem Verein gehört. René Vogel ist Kopf des Organisationsteams, hatte wenig von der Veranstaltung, ist aber über deren Verlauf sehr begeistert. Fürs kommende Jahr ist daher eine Neuauflage geplant.