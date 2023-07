1 Claudia Oster (rechts) und Tanja Heinzmann-Zimmerer (hinten) lassen sich jedes Jahr viel für die Kinder einfallen. Foto: Horst Rudel

Ein schönes Weihnachtsfest wünscht sich wohl jeder. Für die Kinder und Jugendlichen im Haus Julie in Frickenhausen-Tischardt im Kreis Esslingen ist es eine Notwendigkeit. Denn die Angst vor der Zeit bis nach Neujahr ist bei vielen groß.









Im Haus Julie in Frickenhausen-Tischardt wohnt ein Weihnachtswichtel. Sein Name ist Balbo. In einem umgebauten Schuhkarton auf dem Klavier im Wohnzimmer hat die an das Sandmännchen erinnernde Figur ein Zuhause gefunden. Am ersten Dezember ist er in die stationäre Gruppe des Kinder- und Jugendheims Haus Aichele eingezogen und hat in der Adventszeit ein Auge auf die Kinder und Jugendlichen, die dort leben und sich auf ihr gemeinsames Weihnachtsfest vorbereiten. Das Haus Julie ist eine dezentrale Wohngruppe mit sechs Plätzen, in der derzeit Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren 365 Tage im Jahr leben.