Hauptzollamt Stuttgart: Ein Fall für den Müll: Tausende Sonnenbrillen aus China

Der Frühling kommt. Da wird es Zeit, die Sonnenbrille wieder rauszuholen – oder eine neue zu besorgen. Ein Händler in der Region Stuttgart wollte seinen Bestand für die sonnige Jahreszeit aufstocken und bestellte 7000 Brillen, auf denen die Namen bekannter Marken standen. Dazu drei Paletten mit Armbanduhren für Kinder. Rechtzeitig zu Saisonbeginn kamen die Waren in Stuttgart an. Aber sie werden nicht zu kaufen sein. Denn Zöllnerinnen und Zöllner haben die Sendung aus China überprüft und festgestellt, dass es sich um Fälschungen und nicht auf dem Markt in Deutschland zugelassene Produkte handelte.