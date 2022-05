1 Pro Aktie zahlt BMW 5,80 Euro. Foto: dpa/Christophe Gateau

Für den heutigen Mittwoch um 10 Uhr hat der Autohersteller BMW seine Aktionäre in die Münchner Olympiahalle zur Hauptversammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Beschluss über die Dividendenzahlung. Sie können mit einer Ausschüttung von 5,80 Euro pro Anteilsschein rechnen.

Dies ist der Vorschlag der Verwaltung, der zweifellos auch angenommen wird. Damit wird BMW eine Rekorddividende zahlen – wie viele andere Unternehmen übrigens auch. Im Jahr zuvor mussten sich die BMW-Eigner mit 1,90 Euro begnügen. Wie profitabel derzeit die Aktie des Münchner Autobauers ist, zeigt diese Kennziffer: Die Dividendenrendite – also das Verhältnis von Dividende zu aktuellem Kurs von 78,2 0 Euro – liegt bei stolzen 7,4 Prozent.

Wann wird das Geld überwiesen?

Innerhalb von drei Börsentagen nach der Hauptversammlung – in dem Fall also am 14. Mai – muss die Ausschüttung dem Aktionär gutgeschrieben sein. Bereits am Tag nach der Hauptversammlung wird der Kurs der BMW-Aktie um die Höhe der Dividende reduziert; im Tableau steht dann üblicherweise der Zusatz „ex Dividende“ dabei. Legt man die aktuellen Kurse zugrunde, kostet das Papier dann also noch 72,40 Euro.