Vorstandschef Georg Stamatelopoulos rechtfertigt die Strategie der EnBW und verspricht stabile Energiepreise. Kritische Aktionäre werfen dem Unternehmen fossilen Rückschritt vor.
Die Energiewende ist der richtige Weg, aber man muss ihn auch richtig gehen – mit dieser Botschaft hat EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung des Energiekonzerns für eine umstrittene Strategie geworben. Im Zentrum steht der massive Ausbau von Gaskraftwerken, die später mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen.