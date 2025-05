1 EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos machte deutlich, dass die geplanten Investitionen in die Energiewende einen finanziellen Kraftakt für das Unternehmen darstellen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die immensen Kosten der Energiewende bringen die EnBW an ihre Grenzen. Auf der Hauptversammlung will der Konzern die Weichen für eine Milliarden-Spritze stellen.











Baden-Württembergs größter Energieversorger EnBW will sich für die Energiewende rüsten – und die Weichen für eine milliardenschwere Geldspritze stellen. Um potenziell an den Finanzmärkten an genügend Kapital für geplante Investitionen ins Energiesystem zu kommen, braucht der Karlsruher Konzern mehr eigenes Geld.