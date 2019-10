1 Die Polizei hat einen Mann festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Am frühen Freitagmorgen wird ein 23-Jähriger in einer Bar in der Stuttgarter Innenstadt übergriffig. Als das Opfer auf die Situation aufmerksam macht, eilen ihr andere Barbesucher zur Hilfe.

Stuttgart-Mitte - Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Tanzbar an der Hauptstätter Straße in Stuttgart eine Frau sexuell belästigt zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 23-Jährige gegen 3 Uhr einer 27 Jahre alten Frau auf der Tanzfläche geregnet. Gegen ihren Willen soll der 23-Jährige die Frau zunächst geküsst und im weiteren Verlauf unter die Oberbekleidung gefasst haben. Dabei riss offensichtlich auch der Träger eines Unterhemdes der Frau.

Als die 27-Jährige durch Schreie auf die Situation aufmerksam machte, eilten andere Gäste zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 23-Jährige wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.