Hauptstadt von Österreich: Wien erneut zur „lebenswertesten“ Stadt der Welt gekürt

1 Wien ist zum dritten mal die „lebenswerteste“ Stadt der Welt. (Archivbild) Foto: IMAGO/Eibner Europa/IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Oberhauser

Wien ist zum dritten Mal in Folge zur „lebenswertesten“ Stadt der Welt gekürt worden. Nach der österreichischen Hauptstadt folgten in der am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Rangliste des britischen „Economist“ die dänische Hauptstadt Kopenhagen und Zürich in der Schweiz auf den Plätzen zwei und drei. Melbourne in Australien und Calgary in Kanada machen die Top 5 perfekt.