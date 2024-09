Hauptrolle in „Without Blood“: Salma Hayek: Angelina Jolie überredete mich zu neuer Rolle

Hollywoodschauspielerin Salma Hayek hat nach eigenen Worten von Regisseurin Angelina Jolie zu ihrer Hauptrolle in dem Kriegsdrama „Without Blood“ überredet werden müssen. „Ich wollte den Film nicht machen“, sagte die 58-Jährige dem US-Magazin „Entertainment Weekly“. In Jolies (49) neuem Regiewerk spielt Hayek eine Frau, die den Krieg und seine Folgen durchmachen muss.

Sie habe es „zu schmerzhaft“ gefunden, sich über Wochen hinweg in diese Figur hineinversetzen zu müssen, erklärte Hayek. Mit Blick auf Jolie fügte Hayek hinzu: „Irgendwie hat sie mich überzeugt“ - schließlich sei ihr „die Bedeutung dieser Figur über die Umstände des Films hinaus“ klar geworden.

Lesen Sie auch

Die in Mexiko geborene Hayek pries Schauspiel-Kollegin Jolie als Regisseurin und sagte: „Sie wusste, dass ich die richtige Schauspielerin bin“ - was ihr selbst zunächst nicht klar gewesen sei. Bei Jolie habe sie sich darauf verlassen können, dass sie diese auch „um drei Uhr morgens in absoluter Verzweiflung“ hätte anrufen können und Jolie auch „mitten in der Nacht rübergekommen“ wäre und „mich gehalten“ hätte.