Hauptrolle in The Dark Knight: Ex-Hollywoodstar Armie Hammer: Comeback in Trash-Thriller

Ein gefallener Hollywood-Star will wieder nach oben: Nachdem Armie Hammer (38, "The Social Network") 2021 über einen skurrilen Sex-Skandal stolperte, verlor er sämtliche Engagements im US-Filmgeschäft. Ob ihn seine neuen Filmprojekte wieder in die oberste Liga der Schauspielerei befördern werden, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin ergatterte er nun eine Hauptrolle - allerdings in einem Film des deutschen Trash-Regisseurs Uwe Boll (59).

Hammers vielversprechende Filmkarriere

Bis zum Jahr 2021 sah der US-amerikanische Schauspieler einer rosigen Hollywood-Zukunft entgegen. Nach Rollen in Serien wie "Arrested Development" und "Desperate Housewives" gelang ihm 2010 mit einer Doppelrolle in David Finchers (62) "The Social Network" der große Durchbruch. Ein Jahr später war er in Clint Eastwoods (94) "J. Edgar" neben Stars wie Leonardo DiCaprio (50) und Naomi Watts (56) zu sehen. Für seine Hauptrolle in dem für vier Oscars nominierten Liebesfilm "Call Me by Your Name" (2017) wurde er mit Lob überschüttet.

Schauspieler stolperte über "Kannibalismus"-Skandal

Im Jahr 2021 kamen jedoch anonym gepostete Screenshots von Instagram-Chats an die Öffentlichkeit, die verstörende sexuelle Gewalt- und Kannibalismus-Fantasien des Schauspielers nahelegten. Hammer dementierte zwar alle Vorwürfe, verlor jedoch in der Folge sämtliche Schauspiel-Engagements. Fortan galt er als "Hollywood-Kannibale", mit dem an den Kino-Kassen kein Geld mehr zu verdienen war.

Im Oktober 2024 verkündete der gefallene Hollywood-Star auf seinem Instagram-Account überraschend ein Comeback im Filmgeschäft. Unter dem Titel "Zurück im Sattel" postete er ein Foto von sich mit Cowboyhut und Drehbuch in der Hand, später gab er bekannt, eine Rolle in dem Indie-Western "Frontier Crucible" angenommen zu haben.

In einer Liga mit Micaela Schäfer

Wie das Magazin "Variety" nun berichtet, darf sich Hammer nun über ein weiteres Engagement freuen. In "The Dark Knight", dem jüngsten Projekt des berüchtigten deutschen Regisseurs Uwe Boll, soll er nach langer Zeit wieder in einer Hauptrolle zu sehen sein. Das Problem: Boll steht in dem Ruf, der "schlechteste Regisseur der Welt" zu sein, seine reißerischen Werke wie "Rampage: Capital Punishment" (2014) oder "Zombie Massacre 2: Reich of the Dead" (2015) werden mit notorischer Regelmäßigkeit von der Kritik zerrissen. Selbst die deutsche Entkleidungskünstlerin Micaela Schäfer (41) durfte 2014 in einem Film ("Seed 2 - The New Breed") des Trash-Regisseurs mitwirken.