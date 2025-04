1 Über Ostern ist es stets voll auf den Bahnhöfen und in den Fernzügen der Deutschen Bahn. (Archivbild) Foto: Hannes Albert/dpa

Am Gründonnerstag beginnt die Oster-Hauptreisezeit. Wer eine Sitzplatzreservierung bei der Bahn hat, reist entspannter. Doch zahlreiche Baustellen bremsen den Verkehr aus.











Link kopiert



Berlin - In den nächsten Tagen wird es in Zügen und an Bahnsteigen wieder voll und hektisch: Die Hauptreisezeit über Ostern beginnt. Die erste große Reisewelle erwartet die Deutsche Bahn am Gründonnerstag und Karfreitag. Der Rückreiseverkehr setze dann am Ostermontag ein, teilte der bundeseigene Konzern mit.