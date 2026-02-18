Nicht nur in der vierten Staffel von "Bridgerton" dreht sich alles um Yerin Ha und Luke Thompson. Auch bei einem Maskenball zogen die Serienstars alle Blicke auf sich und präsentierten sich in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits.

Glamour gehört für die "Bridgerton"-Stars auch abseits des Sets dazu: Yerin Ha (28) und Luke Thompson (37) haben sich bei einem Maskenball in eleganten Looks gezeigt. Ha strahlte bei dem Event in Madrid in einem roten Paillettenkleid, das ihre Figur umschmeichelte. Ihr Co-Star wählte ein schwarzes Sakko mit roten Streifen zu Anzughose, Hemd und Krawatte.

Die Hauptdarsteller der vierten Staffel ließen sich auf dem blauen Teppich auch mit Hannah Dodd (30) ablichten. Die Schauspielerin, die seit Staffel drei Francesca Bridgerton verkörpert, kam in einem Kleid mit dunkelblauem Tüllrock und Spaghettiträgern. In der Mitte des Tops war eine große Blüte zu sehen. Zudem schimmerten zahlreiche Pailletten im Blitzlicht der Kameras.

Wie geht es für Benedict Bridgerton weiter?

Die Aufmerksamkeit galt jedoch Yerin Ha und Luke Thompson, die in der Netflix-Serie Benedict Bridgerton und Sophie Baek spielen. Die ersten vier Folgen der neuen Staffel, die der Streamingdienst am 29. Januar veröffentlichte, erzählen den Beginn ihrer Liebesgeschichte. Darin begegnet Benedict bei einem Maskenball einer geheimnisvollen Dame in Silber, die sich als das Dienstmädchen Sophie entpuppt.

Ob sie ein Paar werden, entscheidet sich allerdings erst im zweiten Teil der Staffel. Ein Trailer deutet bereits auf Benedicts inneren Konflikt hin. "Ich habe genug von den Anforderungen der Gesellschaft!", erklärt er darin. Wird er sich für seine große Liebe entscheiden oder den Erwartungen seiner Familie folgen und sich für eine standesgemäße Partnerschaft entscheiden?

Die letzten vier Episoden erscheinen am 26. Februar. Auch danach geht es weiter: Netflix hat bereits eine fünfte und sechste Staffel der Erfolgsserie bestätigt.