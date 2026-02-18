Nicht nur in der vierten Staffel von "Bridgerton" dreht sich alles um Yerin Ha und Luke Thompson. Auch bei einem Maskenball zogen die Serienstars alle Blicke auf sich und präsentierten sich in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits.
Glamour gehört für die "Bridgerton"-Stars auch abseits des Sets dazu: Yerin Ha (28) und Luke Thompson (37) haben sich bei einem Maskenball in eleganten Looks gezeigt. Ha strahlte bei dem Event in Madrid in einem roten Paillettenkleid, das ihre Figur umschmeichelte. Ihr Co-Star wählte ein schwarzes Sakko mit roten Streifen zu Anzughose, Hemd und Krawatte.