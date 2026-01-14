Die "Krause"-Filmreihe könnte nach dem Tod von Hauptdarsteller Horst Krause fortgesetzt werden. Regisseur und Autor Bernd Böhlich hat bereits ein neues Drehbuch geschrieben.
Anfang September 2025 musste die deutsche Film- und Fernsehwelt Abschied von Horst Krause (1941-2025) nehmen. Der Schauspieler wurde vor allem für seine Rolle des gleichnamigen Polizeihauptmeister Krause bekannt. Die Figur verkörperte er zunächst in der TV-Reihe "Polizeiruf 110" und später auch in einer eigenen Filmreihe der ARD. Diese könnte jetzt fortgesetzt werden.