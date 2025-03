Hauptdarsteller Regé-Jean Page: So denkt er über ein mögliches Bridgerton-Comeback

Die Fans von "Bridgerton" hoffen seit seinem Ausstieg auf eine Rückkehr von Regé-Jean Page als Simon Basset. Jetzt hat sich der Schauspieler zu einem möglichen Serien-Comeback geäußert. "Ich bin sehr glücklich, jeden zu unterstützen, der in der Show mitspielt", so der Schauspieler.

Mit seiner Rolle als Herzog von Hastings in der ersten Staffel von "Bridgerton" eroberte Regé-Jean Page (37) die Herzen der Zuschauer im Sturm. Sein Ausstieg nach nur einer Staffel sorgte bei Fans für Enttäuschung. Der Simon-Basset-Darsteller wollte sich auf andere Projekte konzentrieren.

In einem neuen Interview äußerte er sich jetzt zu einer möglichen Rückkehr in die erfolgreiche Netflix-Produktion. "Ich bin sehr glücklich damit, alle zu unterstützen, die in der Show sind", antwortete Page im Gespräch mit "Entertainment Tonight" auf die Frage nach einem Serien-Comeback. Jeder Darsteller habe "fantastischen Erfolg, sowohl mit der Show als auch mit persönlichen Projekten, und ich bin einfach super glücklich, das sagen zu können", so Page diplomatisch weiter.

James-Bond-Spekulationen

Seit seinem "Bridgerton"-Ausstieg 2020 hat Regé-Jean Page allerdings nur in wenigen Projekten mitgespielt. 2022 war er im Netflix-Thriller "The Gray Man" zu sehen, im darauffolgenden Jahr im Abenteuerfilm "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Im Mai 2025 kommt der britische Spionagefilm "Black Bag - Doppeltes Spiel" in die Kinos, in dem er an der Seite von Michael Fassbender (47) und Cate Blanchett (55) spielt.

Immer wieder wird der einstige Serien-Liebling auch als Nachfolger von Daniel Craig (57) als James Bond gehandelt. Co-Star Michael Fassbender befeuerte diese Spekulationen kürzlich in einem Interview mit "Us Weekly". "Ich denke, er ist fantastisch. Er hat alle Attribute", schwärmte der Hollywoodstar und fügte hinzu: "Er könnte nach diesem Film ["Black Bag", Anm. d. Red.] durchaus ein Favorit sein, um ehrlich zu sein."

Page selbst bleibt in Bezug auf 007 zurückhaltend. Gegenüber "Entertainment Tonight" erklärte er, dass er über eine mögliche Bond-Rolle "nicht viel nachgedacht" habe und sich stattdessen auf seine aktuellen Projekte konzentriere.