Der Vorfall ereignete sich am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen nach Angaben der Polizei einen 51-jährigen Zugchef am Hauptbahnhof Stuttgart attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der mutmaßliche Täter, zusammen mit seinem ebenfalls unbekannten Begleiter, gegen 5 Uhr in der 1. Klasse eines Intercitys aufgehalten haben, als sie von dem 51-Jährigen in die 2. Klasse verwiesen wurden. Beim Ausstieg in Stuttgart schlug einer von ihnen dem Zugchef offenbar unvermittelt von hinten mit einer Umhängetasche ins Gesicht.