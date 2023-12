Hauptbahnhof Stuttgart: Unbekannter spuckt Reisenden an – weitere Geschädigte gesucht

1 Nach den Geschehnissen am Stuttgarter Hauptbahnhof sucht die Bundespolizei Stuttgart nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. (Archivbild) Foto: photosteinmaurer.com/IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Am Stuttgarter Hauptbahnhof spuckt ein Unbekannter einen Reisenden unvermittelt an und verschwindet. Nun sucht die Bundespolizei Zeugen und weitere Geschädigte.











Unvermittelt hat ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen einen Reisenden am Hauptbahnhof Stuttgart angespuckt, das berichtet die Polizei. Demnach befand sich der 37-jährige Reisende zusammen mit seiner Begleiterin gegen 10.15 Uhr am Querbahnsteig auf Höhe von Gleis 16, als der Unbekannte an ihm vorbeilief und ihn offenbar unvermittelt anspuckte.