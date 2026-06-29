Hauptbahnhof Stuttgart: Stromausfall legt Stellwerk lahm – Bahnverkehr läuft wieder an

Gut zwei Stunden lang sind am Vormittag Züge am Stuttgarter Hauptbahnhof still gestanden. Seit dem Mittag läuft der Verkehr langsam wieder an.

Die Deutsche Bahn hat vorsichtig Entwarnung gegeben: Gegen 13 Uhr vermeldete ein Bahnsprecher, dass das am Vormittag ausgefallene Stellwerk am Stuttgarter Hauptbahnhof wieder in Betrieb gegangen sei. Der unterbrochene Bahnverkehr läuft wieder an. Allerdings kann es laut dem Sprecher noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Die DB rät dringend dazu, sich vor Reiseantritt in der elektronischen Fahrplanauskunft zu informieren.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass ein Stromausfall gegen 10.45 Uhr das Stellwerk lahmgelegt hatte. Nach der Ursache dafür werde noch gesucht. Die DB hatte am Vormittag Züge, die am Stuttgarter Hauptbahnhof Halt machen sollten, entweder an anderen Bahnhöfen stoppen lassen oder gleich großräumig umgeleitet.

Auch die S-Bahn Stuttgart war von der Störung betroffen und aktivierte daraufhin ein Notfallkonzept, bei dem Linien zweigeteilt oder gekürzt werden. Auch hier läuft der Verkehr wieder an, allerdings kann auch das noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Stuttgarter Hauptbahnhof: Probleme bereits am Wochenende

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Probleme mit dem Bahnverkehr in Stuttgart gegeben. Am Freitag und am Samstag hatten Brände an Böschungen den Zugverkehr lahmgelegt, am Freitagnachmittag brachten zudem Probleme mit der Oberleitung den S-Bahnbetrieb in Stuttgart durcheinander.

Und auch von der Störung des Bahnfunks in der Nacht auf Dienstag, die den Bahnverkehr bundesweit zum Erliegen brachte, war der Stuttgarter Hauptbahnhof betroffen.