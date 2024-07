Hauptbahnhof Stuttgart: Streit auf Bahnhofstoilette – zwei Männer attackieren sich

1 Der Vorfall ereignete sich auf der öffentlichen Toilette des Stuttgarter Hauptbahnhofs (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 60-jähriger Reisender bleibt mit seinem Koffer in einer Toilette am Stuttgarter Hauptbahnhof hängen. Als er einen Mitarbeiter um Hilfe bittet, kommt es zum Streit.











Zwei Männer sollen sich in einer öffentlichen Toilette am Stuttgarter Hauptbahnhof am Donnerstagmittag erst gestritten und sich dann körperlich attackiert haben. Nachdem er die Gebühr bezahlt hatte, versuchte ein 60-Jähriger laut der Polizei gegen 12.15 Uhr mit seinem Rollkoffer die öffentliche Toilette am Bahnsteig 1 zu betreten. Weil sich der Koffer an der Schleuse verhakt habe, habe der Reisende einen anwesenden 36-jährigen Mitarbeiter um Hilfe gebeten.