Hauptbahnhof Stuttgart: „Spaltung sucks“ – das steckt hinter dem Riesenplakat

Mit der Kampagne „Spaltung sucks“ wirbt der Landesjugendring für mehr Zusammenhalt und fordert eine Enquete-Kommission gegen gesellschaftliche Spaltung.
Der Landesjugendring Baden-Württemberg fordert von der künftigen Landesregierung die Einrichtung einer Enquete-Kommission zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ziel müsse es sein, Lösungen gegen zunehmende Polarisierung zu erarbeiten und die Interessen junger Menschen stärker in der Politik abzubilden, sagte Vorstandssprecher Alexander Strobel am Montag in Stuttgart.