Hauptbahnhof Stuttgart Polizistin erkennt Einbrecher dank Fahndungsfoto

23. Oktober 2018

Zwei junge Männer haben sich vor einer Woche an einer Bäckerei im Hauptbahnhof zu schaffen gemacht. Sie wähnten sich unbeobachtet – dabei haben sie etwas übersehen.

Stuttgart - Es ist nicht oft so, dass echte Polizeiarbeit etwas mit Fernsehkrimis und den darin verbreiteten Weisheiten zu tun hat. Im vorliegenden Fall bewahrheitete sich jedoch der alte (Krimi-)Lehrsatz: „Der Täter kommt immer an den Tatort zurück.“ Denn schon einen Tag nach einem nächtlichen Einbruch in eine Bäckerei im Hauptbahnhof ließ sich einer der Tatverdächtigen dort wieder blicken und wurde gefasst. Eine Polizistin erkannte ihn.

Die Diebe haben rund 500 Euro erbeutet

Der 18-Jährige war in der Nacht zum Dienstag mit einem Komplizen in die Bäckerei eingestiegen. Sie erbeuteten rund 500 Euro. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera im Hauptbahnhof aufgenommen. „Die Bilder waren sehr gute Farbaufnahmen“, sagt der Bundespolizeisprecher Daniel Kroh. Die Beamten, die auf Streife gehen, würden sich zuvor anschauen, welche Fahndungsfotos aktuell auf dem internen Polizeiverteiler vorhanden sind. „Da war eben die Aufnahme von dem Tatverdächtigen darunter, und die Kollegin erkannte ihn im Rahmen einer SKS-Streife wieder“, schildert Kroh.

Auch der Komplize konnte dank des guten Auges eines Beamten, der ebenfalls die internen Fahndungsbilder angeschaut hatte, identifiziert werden. Er war kurz vor der Tat ebenfalls im Bereich des Bahnhofs kontrolliert worden. Das fiel dem Polizisten ein, als er das Bild sah. Den zweiten Tatverdächtigen nahm die Landespolizei am Montag im Landkreis Esslingen fest.

Beide Tatverdächtige sind 18 Jahre alt und kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft.