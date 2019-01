Mutmaßlicher Exhibitionist onaniert in Drogeriemarkt

1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof soll sich ein Mann in einer Drogerie selbst befriedigt haben. (Symbolfoto) Foto: James R. Martin/Shutterstock

Ein Unbekannter hat sich offenbar in einer Drogerie am Hauptbahnhof Stuttgart selbst befriedigt. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Mann dabei – und der Tatverdächtige flüchtete. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in einer Drogerie im Stuttgarter Hauptbahnhof an sein entblößtes Geschlechtsteil berührt.

Ersten Erkenntnissen nach bemerkte eine Mitarbeiterin der Drogeriefiliale gegen 18:30 Uhr, dass der Mann sich offenbar selbst befriedigte und informierte die Bundespolizei. Den mutmaßlichen Täter trafen die Polizeibeamten jedoch nicht mehr an.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der mutmaßliche Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,60 m groß, unter 20 Jahre alt, schmale Figur. Zur Tatzeit soll er eine helle, knöchellange Hose getragen haben, sodass seine weißen Socken sichtbar waren. Außerdem war er demnach mit einer blauen Kapuzenjacke, blauem Pulli sowie dunkelgrünen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen können Hinweise unter folgender Telefonnummer abgegeben: 0711/87035-0.