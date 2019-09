VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth So liefen die vergangenen fünf Duelle

An diesem Samstag empfängt der VfB Stuttgart die SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga – dieses Duell gab es in den vergangenen Jahren einige Male, und das in unterschiedlichen Spielklassen. Wir blicken zurück auf die letzten fünf Spiele gegen das Kleeblatt.