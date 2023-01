1 Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: Ein Mann hielt sich auf den Gleisen auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 36-Jähriger hält sich am Hauptbahnhof auf den Gleisen auf und beleidigt Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die ihn auffordern, die Gleise zu verlassen. Die Polizei ermittelt.















Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn sollen bereits am Sonntagmorgen am StuttgarterHauptbahnhof von einem Mann beleidigt worden sein, der sich auf den Gleisen aufhielt. Dem Polizeibericht zufolge sammelte der 36-Jährige gegen 08.30 Uhr auf den Gleisen am Bahnsteig 10 Münzgeld und Zigaretten, wobei er von einem Mitarbeiter der Bahn unterbrochen wurde. Dieser forderte den Mann demnach auf, die Gleise zu verlassen, woraufhin der 36-Jährige begann, den Mitarbeiter sowie seinen Kollegen zu beleidigen.

Die Polizei warnt vor Aufenthalt auf Gleisen

Erst als eine alarmierte Streife eintraf, verließ der Mann die Gleise. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Beleidigung und des unbefugten Aufenthalts im Gleisbett.