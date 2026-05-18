Hauptbahnhof Stuttgart: Knall am frühen Morgen – Polizei räumt Tiefbahnhof

Nach einem lauten Knall müssen alle Fahrgäste am frühen Morgen die S-Bahn-Haltestelle am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen. Was dahinter steckte.
Ein lauter Knall hat am frühen Montagmorgen Reisende an der S-Bahn-Haltestelle am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgeschreckt. Um 4.53 Uhr sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der für den Bahnverkehr zuständigen Stuttgarter Inspektion der Bundespolizei. Daraufhin sei der Tiefbahnhof geräumt und der S-Bahn-Verkehr auf dem Abschnitt eingestellt worden.