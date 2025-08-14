Hauptbahnhof Stuttgart: Frau schlägt Reisende am Bahnsteig

Am Mittwochnachmittag wurde eine 23-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof von einer Frau ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.
Am Mittwochnachmittag wurde eine Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart von einer 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Laut Angaben der Polizei hielt sich die Geschädigte gegen 16:25 Uhr am Gleis auf. Hier soll die Tatverdächtige auf die 23-Jährige zugekommen sein und dieser unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt.