Hauptbahnhof Stuttgart: Frau schlägt Reisende am Bahnsteig

Am Mittwochnachmittag wurde eine 23-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof von einer Frau ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag wurde eine Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart von einer 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Laut Angaben der Polizei hielt sich die Geschädigte gegen 16:25 Uhr am Gleis auf. Hier soll die Tatverdächtige auf die 23-Jährige zugekommen sein und dieser unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

Im Anschluss soll die Tatverdächtige auch eine weitere bislang unbekannte Reisende geschlagen haben. Kurz darauf verließ die 36-Jährige den Bahnsteig, kam jedoch nur kurze Zeit später zurück. Hier wurde die Frau von Einsatzkräften der Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen.

Polizei sucht Zeugen

Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.