Hauptbahnhof Stuttgart: Der Bonatzbau bleibt länger gesperrt

Die Deutsche Bahn sperrt die große Schalterhalle am Hauptbahnhof länger als angekündigt. Die Bausubstanz sei schlechter als erwartet. Für Reisende bleibt es damit bei den Umwegen.
Parallel zum Bau von Stuttgart 21 saniert die Deutsche Bahn das historische Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs, den nach dem Erbauer benannten Bonatzbau. Beide Großbaustellen in Kombination schicken die Reisenden auf lange Umwege. Von der DB selbst geweckte Hoffnungen auf kürzere Wege von April an haben sich zerschlagen.