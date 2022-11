Rückkehr der "TV total Wok-WM" Hinter diesen Shows steckte Stefan Raab seit seinem TV-Rückzug

Mit der "TV total Wok-WM" und der "TV total Autoball WM" kehren in diesem Jahr gleich zwei Formate aus Stefan Raabs Feder zurück ins TV. Zwar ist der Entertainer bereits seit 2015 in TV-Rente, arbeitet aber im Hintergrund immer wieder an neuen Projekten.