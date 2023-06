1 Die S-Bahnen aller Linien können am Hauptbahnhof aktuell nicht regulär fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In der Nacht zum Dienstag ist am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Stellwerkstörung aufgetreten. Auch am Morgen kommt es zu Bahnausfällen und Verspätungen, Techniker suchen nach einer Lösung.









Um kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zum Dienstag am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Stellwerkstörung aufgetreten. Wie die S-Bahn Stuttgart über den Nachrichtendienst Twitter mitteilt, fallen deshalb auch am Morgen noch Bahnen aus, andere sind verspätet. Alle Linien sind von der Störung betroffen.