Hauptbahnhof Stuttgart: 59-Jähriger attackiert Bahn-Mitarbeiter
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Attacke am Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: IMAGO/NurPhoto

Am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert ein 59-Jähriger zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Das ist über den Vorfall bekannt.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am späten Donnerstagabend zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22.50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 59-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da der Mann offenbar gegen die Hausordnung des Bahnhofs verstieß und bereits ein Hausverbot gegen ihn bestand, sollte er des Bahnhofs verwiesen werden.

 

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Als die 20 und 23 Jahre alten Mitarbeiter die zuvor angekündigte Maßnahme durchsetzen wollten, soll der 59-Jährige versucht haben, einen der Mitarbeiter wegzustoßen. Als er daraufhin fixiert werden sollte, gab er dem 23-Jährigen mutmaßlich einen Kopfstoß. Der Bahn-Mitarbeiter zog sich hierdurch wohl eine leichte Verletzung zu und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige konnte durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei noch am Tatort angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Körperverletzung eingeleitet.

 