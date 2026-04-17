Hauptbahnhof Stuttgart: 59-Jähriger attackiert Bahn-Mitarbeiter

1 Attacke am Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: IMAGO/NurPhoto

Am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert ein 59-Jähriger zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Das ist über den Vorfall bekannt.











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Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am späten Donnerstagabend zu einem Angriff auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22.50 Uhr im Personentunnel des Hauptbahnhofs Stuttgart auf den 59-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da der Mann offenbar gegen die Hausordnung des Bahnhofs verstieß und bereits ein Hausverbot gegen ihn bestand, sollte er des Bahnhofs verwiesen werden.