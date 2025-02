Ein 42-jähriger Mann schreit am Montagabend im Stuttgarter Hauptbahnhof Reisende an und belästigt sie. Die Bundespolizei greift ein. Drei Beamte werden verletzt.

Ein 42-jähriger Mann hat am Montagabend im Stuttgarter Hauptbahnhof Reisende angeschrien und belästigt. Als die Bundespolizei einschritt, wehrte sich der 42-Jährige – mit Folgen.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der 42-jährige Tatverdächtige gegen 23 Uhr am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs aufgehalten haben. Weil er dort mehrere Reisende belästigte, wurde die Bundespolizei alarmiert. Eine Streife der Bundespolizei traf den Mann daraufhin dort an und wollte ihn kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle soll sich der Mann von Anfang an unkooperativ gezeigt haben. Zudem habe er die Beamten beleidigt und bedroht.

Insgesamt drei Beamte leicht verletzt

Als der 42-Jährige in drohender Haltung auf die Beamten zuging, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei und bei den anschließenden Maßnahmen im Bundespolizeirevier Stuttgart soll der Tatverdächtige Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet haben. Einer Beamtin habe er gegen das Knie getreten. Durch die Widerstandshandlungen wurden nach Angaben der Polizei insgesamt drei Beamte leicht verletzt.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 42-Jährige bis Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.