Hauptbahnhof Stuttgart: 26-Jährige ohne Ticket leistet Widerstand gegen Polizisten
1
Die Bundespolizisten hatten mit der Schwarzfahrerin alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine Schwarzfahrerin hat am Stuttgarter Hauptbahnhof versucht zu flüchten und dabei Widerstand gegen Polizisten geleistet. Sie musste schließlich in eine Klinik gebracht werden.

Eine 26-jährige Schwarzfahrerin hat am Montag die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof beschäftigt. Wie diese mitteilt, war die Frau gegen 14 Uhr zunächst in einer S-Bahn auf der Fahrt von Korntal nach Stuttgart Hauptbahnhof (tief) unterwegs. Dabei stellte ein Kontrolleur der Deutschen Bahn fest, dass sie offenbar kein gültiges Ticket hatte.

 

Am Hauptbahnhof wurde die Frau deshalb an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Bei der polizeilichen Kontrolle versuchte die Frau laut Polizeibericht plötzlich zu flüchten, weshalb sie von den Einsatzkräften fixiert und gefesselt wurde. Dabei und bei der anschließenden Fahrt zur Dienststelle leistete die 26-Jährige nach Angaben der Polizei körperlichen Widerstand.

Polizei ermittelt gegen Frau

Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie später in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

 