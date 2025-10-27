Hauptbahnhof Rostock: Frau vergisst nach Sex in Fotobox Handtasche – Unbekannter stiehlt sie

Doppeltes Pech hatte eine Frau am Rostocker Hauptbahnhof, die bei einem kleinen Lust-Abenteuer selbst leer ausgegangen ist und im Anschluss auch noch ihre Handtasche vergessen hat.

Diebstahl nach Sex in Fotoautomat: Ein sexuelles Abenteuer in einem Fotoautomaten im Rostocker Hauptbahnhof ist einem Paar zum Verhängnis geworden – weil die Frau im Anschluss ihre Handtasche in der Fotobox vergessen hatte. Beamten der Bundespolizei war das herrenlose Gepäckstück auf der Videoüberwachung aufgefallen, wie eine Sprecherin sagte. Nur deshalb habe das Team die Aufnahmen zurückgespult, um Infos zum Besitzer der Tasche zu bekommen – und bekamen so auch die delikaten Szenen zu sehen.

Aufgrund des doch eher kurzen Vorhangs seien die sexuellen Handlungen recht eindeutig erkennbar gewesen. Das sei in der Nacht zum Sonntag, gegen 2.00 Uhr, auch vorbeilaufenden Reisenden aufgefallen. „Der Mann kam da glücklich raus“, sagte die Sprecherin.

Unbekannter Mann stiehlt Handtasche

Für die Frau gab es dagegen – im doppelten Sinne – kein Happy End. Denn noch bevor die Bundespolizei die Tasche sichern konnte, wurde sie von einem noch unbekannten Mann gestohlen.

Nach Angaben der Bundespolizei würden die 47 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Partner den Tag auch deshalb nicht vergessen, weil sie sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie wegen der Vornahme einer grob anstößigen und belästigenden Handlung verantworten müssten.