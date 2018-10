Hauptbahnhof Köln Geiselnehmer muss reanimiert werden – eine Frau verletzt

Von red/ dpa/ AFP 15. Oktober 2018 - 15:30 Uhr

Der Täter muss nach dem Zugriff der Polizei reanimiert werden. Der Bereich um den Hauptbahnhof Köln soll dennoch weiter gemieden werden. Foto: dpa

Der Täter, der in einer Apotheke am Hauptbahnhof in Köln eine Frau als Geisel genommen hat, muss laut Polizei reanimiert werden. Der Bereich um den Hauptbahnhof soll weiterhin großräumig gemieden werden.

Köln - Bei ihrem Großeinsatz wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei den Täter nach eigenen Angaben „unter Kontrolle“ gebracht. Beim Zugriff wird der Täter schwer verletzt und muss daher laut Polizei reanimiert werden.

Auch die Geisel wird verletzt. Sie wird derzeit von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht:

Der Einsatz daure aber an, der Bereich um den Bahnhof solle weiter großräumig gemieden werden, teilten die Beamten in der Domstadt am Montagnachmittag mit.

Zuvor waren zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos über den Breslauer Platz zur Rückseite des Bahnhofs liefen.

Polizei und Rettungskräfte waren am Vormittag im Großeinsatz, auch Spezialkräfte wurden am Bahnhof zusammengezogen. Im Kurznachrichtendienst Twitter warnte die Polizei: „Bitte meiden Sie den Bereich.“ Der Bahnhof wurde evakuiert, Züge wurden weiträumig umgeleitet.

„Die Polizei hat den Hauptbahnhof komplett gesperrt, dementsprechend werden die Züge großräumig umgeleitet - das gilt für den Fernverkehr“, sage eine Sprecherin von DB NRW. Einige Züge endeten vorzeitig. Da auch die Schnellstrecke nach Frankfurt nach einem ICE-Brand gesperrt ist, steht nahezu der komplette Bahnverkehr rund um Köln derzeit still.

Berichte über Schüsse

Zuvor hatte es Berichte über Schüsse und über eine Rauchbombe gegeben. Die Polizei betonte aber, es gebe keine gesicherten Hinweise auf Schüsse. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob der Mann bewaffnet ist. Es gebe allerdings Informationen, dass es zwischenzeitlich eine Rauchentwicklung im Bahnhof gegeben habe - zur Ursache machte ein Sprecher zunächst keine Angaben.