1 Eine Schwarzfahrerin hat laut Polizei am Hauptbahnhof Stuttgart auf einen Fahrkartenkontrolleur eingeschlagen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Gleich zwei Schwarzfahrer hat die Polizei in den vergangenen Tagen in Stuttgart vorläufig festgenommen. Eine 26-Jährige soll bei der Fahrkartenkontrolle sogar auf den Schaffner eingeschlagen haben.

Stuttgart - Gleich zwei rabiate Schwarzfahrer hat die Polizei in den vergangenen Tagen in Stuttgart festgenommen: Am Sonntag führten Beamte vorläufig eine 26-Jährige ab, die laut Bericht bei einer Fahrkartenkontrolle am Hauptbahnhof auf einen Zugbegleiter eingeschlagen haben soll. Der Schaffner hatte sie wegen eines abgelaufenen Tickets festgehalten. Beamte der Bundespolizei nahmen die Frau in Gewahrsam.

Ein 22-Jähriger wurde bereits am Freitag gegen 12 Uhr an der Haltestelle Staatsgalerie festgenommen, nachdem er ohne gültige Ticket mit der Bahn gefahren sein soll, teilt die Polizei mit. Die Kontrolleure wollten den Mann festhalten, wogegen sich der 22-Jährige wehrte.

Die Beamten nahmen die Personalien der mutmaßlichen Schwarzfahrer auf und setzen beide anschließend wieder auf freien Fuß.

