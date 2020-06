1 Die Polizei hat einen Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ihm wird ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt – und daraufhin ist der 27-Jährige untergetaucht. Jetzt sind Polizisten dem Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof auf die Spur gekommen.

Stuttgart - Ein 27 Jahre alter Mann ist am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen worden. Bei einer Personenkontrolle in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Stuttgart gegen den zuletzt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt wohnhaften Mann einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, da dieser untergetaucht war.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, wird dem 27-Jährigen ein räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Der Mann wurde noch am selben Tag dem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

