Hauptbahnhof in Stuttgart: Männer greifen 30-Jährigen in Personentunnel an

Ein Mann wird von drei Jugendlichen am Hauptbahnhof in Stuttgart angegriffen dabei an Ellenbogen und Kopf verletzt. Die Täter kommen nicht weit.











Angriff im Personentunnel: Drei Jugendliche sollen einen 30-Jährigen am Hauptbahnhof in Stuttgart angegriffen und umzingelt haben. Nach Angaben der Polizei soll ein 18-Jähriger aus der Männergruppe das Opfer von hinten attackiert und umgeworfen haben. Der 30-Jährige sei dabei am Ellenbogen und am Kopf verletzt worden – habe aber auf medizinische Behandlung verzichtet.