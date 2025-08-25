Hauptbahnhof in Stuttgart: Frau versucht Polizisten zu beißen

1 Im Personentunnel beim Hauptbahnhof in Stuttgart versuchte die Frau einen Polizisten zu beißen (Archivbild). Foto: IMAGO/NurPhoto

Die Polizei wird zum Hauptbahnhof gerufen, weil eine Frau sich offenbar in einer hilflosen Situation befindet. Dann wird die 38-Jährige aggressiv.











Dieser Einsatz endete anders als gedacht: Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten am Samstag die Polizei zum Hauptbahnhof in Stuttgart gerufen. Der Grund: Eine Frau befinde sich in einer hilflosen Lage im Personentunnel entlang der Stuttgart-21-Baustelle. Doch als die Beamten der Bundespolizei eintrafen, habe die Frau aggressiv reagiert und versucht einen Polizisten zu beißen.