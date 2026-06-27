Hauptbahnhof in Stuttgart: Böschung brennt – Zugverkehr kurzzeitig eingestellt

Eine Böschung hat am Hauptbahnhof in Stuttgart gebrannt. Der Zugverkehr wurde kurzzeitig komplett eingestellt. Was bisher bekannt ist.
Die Deutsche Bahn hat am Samstagmittag den Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof in Stuttgart rund zwei Stunden lang komplett eingestellt. Betroffen waren sowohl die Fernzüge als auch die S-Bahnen. Der Grund: Ein Feuer war an einer Böschung im Gleisvorfeld des Bahnhofs ausgebrochen. Rund 30 Quadratmeter waren betroffen. Verletzte gab es nach derzeitigen Informationen keine.