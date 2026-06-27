Hauptbahnhof in Stuttgart: Böschung brennt – Zugverkehr kurzzeitig eingestellt

Eine Böschung hat am Hauptbahnhof in Stuttgart gebrannt. Der Zugverkehr wurde kurzzeitig komplett eingestellt. Was bisher bekannt ist.

Die Deutsche Bahn hat am Samstagmittag den Zugverkehr rund um den Hauptbahnhof in Stuttgart rund zwei Stunden lang komplett eingestellt. Betroffen waren sowohl die Fernzüge als auch die S-Bahnen. Der Grund: Ein Feuer war an einer Böschung im Gleisvorfeld des Bahnhofs ausgebrochen. Rund 30 Quadratmeter waren betroffen. Verletzte gab es nach derzeitigen Informationen keine.

„Bis die Löscharbeiten abgeschlossen sind, kann kein S-Bahnverkehr stattfinden“, teilte die Deutsche Bahn zunächst mit. Die Bahn bat Fahrgäste darum, auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Gegen 15 Uhr rollten die ersten Züge wieder an, ein Großteil der Gleise wurde wieder freigegeben.

Die Feuerwehr war gegen 13.30 Uhr zu dem Brand an der Böschung gerufen worden. Dort hatte sich Rauch entwickelt, teilte Feuerwehrsprecher Daniel Anand auf Anfrage unserer Redaktion mit. Da die Stelle schwer zu erreichen war, wurden die Einsatzkräfte mit dem Zug zur Brandstelle gebracht. Gegen 15.30 Uhr war ein Großteil des Feuers gelöscht.

Da auch die Einsatzfahrzeuge nicht zur Brandstelle vorrücken konnten, wurde ein so genannter Rettungszug der Deutschen Bahn angefordert. Dieser Zug transportiert Tanks mit rund 20.000 Litern Wasser. Mit diesem Löschwasser wurden am Nachmittag die übrigen Glutnester gelöscht, damit das Feuer nicht erneut auflodert.

Der Rauch war aus der Ferne zu sehen und offenbar im Gleisvorfeld des Bahnhofs zwischen dem Unteren Schlossgarten und der Rosensteinstraße aufgestiegen. „Die Brandstelle ist schwer zu erreichen“, teilte Anand mit, als die Löscharbeiten gegen 14.30 Uhr begannen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits mehrere Glutnester gebildet.

Dritter Einsatz in zwei Tagen am Bahnhof

Es ist bereits der dritte Einsatz der Feuerwehr innerhalb von zwei Tagen am Hauptbahnhof. Bereits am Freitagnachmittag hatte eine Böschung in der Nähe des Schlossgartens gebrannt.

Aufgrund der Wetterlage seien die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen ständig im Einsatz, sagte Anand. Aaufgrund der Hitze würden immer wieder Brandmelder auslösen. Auch Gas war bereits ausgetreten, weil ein Sicherheitsventil auf die Hitze reagierte. Zudem häufe sich die Zahl an Bränden. „Es gibt gerade deutlich mehr Vegetationsbrände als sonst“, so Anand. „Da reicht ein kleiner Funke, um einen Brand auszulösen.“ Er appelliert an die Bevölkerung, „sehr vorsichtig zu sein in der Natur und die Grillverbote zu beachten“.

Derzeit herrscht Gefahrenstufe vier, was die Waldbrandgefahr in Stuttgart betrifft. Die Gefahr gilt als „hoch“, das ist die vorletzte Stufe auf der Skala.