7 Die Besucher des Hau-Revival haben auch den Blick auf Musberg genossen. Foto: Feuerwehr/Musberg

Viele Menschen sind am Sonntag zum Piz Mus gekommen. Die Musberger Feuerwehr hat dort an alte Zeiten erinnert.















An gute alte Zeiten erinnern und gleichsam das Jubiläumsjahr einläuten – das wollte die Freiwillige Feuerwehr Musberg am Sonntag mit ihrem Hau-Revival am legendären Skilift Piz Mus. Die Frauen und Männer der Wehr haben eine Hütte am Hau aufgebaut, warme Getränke sowie Würste angeboten. Die Idee kam gut an. „Das Wetter hat gepasst und die Leute sind gekommen. Wir haben nur positive Stimmen gehört“, schreibt Herbert Stäbler, Mitglied des Festausschusses der Freiwilligen Feuerwehr Musberg unserer Zeitung. Die Schlange für den Glühwein und die Roten Würsten sei zwar immer länger geworden, das aber habe der Stimmung keinen Abbruch getan. Die Musberger FFW wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Mehrere kleinere Aktionen sind deshalb geplant. Im Juni wird eine Cocktailparty im Musberger Feuerwehrhaus steigen, für September ist eine Hocketse geplant.

Wir haben in unserer Bildergalerie ein paar Eindrücke vom Hau-Revival am vergangenen Wochenende zusammengestellt.